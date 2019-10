Cytowani przez "FT" rozmówcy - ministrowie i doradcy - podkreślają, że jeśli Johnsonowi nie uda się osiągnąć porozumienia, to wcale nie dlatego, jakoby po cichu wspierał opcję wyjścia z UE bez umowy. "Tylko idioci uważają, że wyjście bez umowy jest optymalnym wyjściem" - mówi anonimowo jeden z doradców premiera.

Ekipa Johnsona bierze pod uwagę trzy potencjalne scenariusze związane z brexitem, z których wyjście z UE z porozumieniem jest zdecydowanie najbardziej pożądanym, nie tylko z gospodarczego punktu widzenia, ale też dlatego że to najprostszy sposób na dotrzymanie złożonej przez Johnsona obietnicy wyjścia z UE 31 października, a poza tym pomogłoby wygrać konserwatystom następne wybory parlamentarne - pisze brytyjski dziennik. Wyjście z umową w obecnie ustalonym terminie odebrałoby pole twardym eurosceptykom z Partii Brexitu z jednej strony i wzywającym do pozostania w UE Liberalnym Demokratom z drugiej.

Według "FT" problemem dla Johnsona są więzy, które na siebie nałożył, obiecując usunięcie z umowy irlandzkiego backstopu. "Ale ekipa Johnsona uważa, że największą barierą dla porozumienia jest +niebezpieczeństwo iluzji+ w Brukseli: idea, że jeśli UE odrzuci plan premiera, prawdopodobnym wynikiem będzie opóźnienie brexitu, wybory i być może nowy, bardziej elastyczny premier" - pisze.

Drugim w kolejności scenariuszem jest wyjście z UE bez porozumienia, choć na Downing Street jest świadomość, że będzie to bardzo szkodliwe dla gospodarki. Jeden z ministrów cytowanych przez "FT" zasugerował, że prawnicy rządowi mogą zaskarżyć do sądu ustawę, która nakłada na Johnsona obowiązek zwrócenia się o przesunięcie terminu brexitu w przypadku braku porozumienia.

Według dziennika, biorąc pod uwagę orzeczenie Sadu Najwyższego w sprawie zawieszenia parlamentu, rząd może tę sprawę przegrać i być zmuszony do przesunięcia terminu wyjścia z UE, ale to nadal daje Johnsonowi pewne możliwości. "Ekipa Johnsona uważa, że nawet jeśli nie zdołałby on doprowadzić do brexitu 31 października, nadal mógłby mieć wiarygodne przesłanie w następujących potem wyborach. Mógłby przedstawić głosowanie jako starcie premiera z elitą chcącą pozostania (w UE) - posłami, sędziami i mediami" - ocenia "FT".

Scenariuszem, którego Downing Street naprawdę się obawia, jest to, że przełożenie brexitu może doprowadzić do drugiego referendum, bo wtedy będzie realna groźba przemocy. "Posłowie nie będą w stanie opuścić bezpiecznej strefy w SW1 (kod pocztowy dzielnicy Westminster, gdzie siedzibę ma parlament - PAP), zostaną zlinczowani" - mówi "FT" źródło rządowe.

