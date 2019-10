Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - AC SA zanotowało 55,19 mln zł przychodów w III kw. 2019 r., co oznacza spadek o 4,9% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.



"AC S.A. informuje, iż wstępne przychody spółki ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2019 r. wyniosły 176 199 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za okres od I do III kwartału 2018 r. o 8 465 tys. zł, tj. o 4,6% oraz są wyższe od przychodów ze sprzedaży za okres od I do III kwartału 2017 r. o 23 721 tys. zł, tj. o 15,6%" - czytamy w komunikacie.



Wstępne przychody spółki ze sprzedaży za III kw. 2019 r. wyniosły 55 194 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych w III kw. 2018 r. o 2 845 tys. zł, tj. o 4,9% oraz są wyższe od przychodów ze sprzedaży za III kw. 2017 r. o 8 441 tys. zł, tj. o 18%, podano także.



Jednocześnie spółka zastrzegła, że prezentowane dane o przychodach ze sprzedaży są danymi wstępnymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 roku.



Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.



