Vantage Development sprzedał 202 lokale, wydał 135 w III kw. 2019 r.



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Vantage Development sprzedał 202 lokale w III kw. br. w porównaniu do 158 lokali rok wcześniej, podała spółka. Narastająco w okresie trzech kwartałów 2019 r. grupa osiągnęła łączną sprzedaż na poziomie 605 lokali, w porównaniu do 622 lokali sprzedanych w okresie trzech kwartałów 2018 roku.

"Tym samym liczba lokali sprzedanych w III kwartale 2019 roku w stosunku do III kwartału 2018 roku wzrosła o około 28%, natomiast w całym okresie trzech kwartałów liczba sprzedanych lokali spadła o 3% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie emitent informuje, że w III kwartale br. zostało wydanych 135 lokali, a łącznie w okresie trzech kwartałów 2019 roku 265 lokali" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)