"Ww. wniosek nie został jeszcze doręczony do spółki. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. W przypadku emitenta trwa obecnie przyspieszone postępowanie układowe - postanowienie o jego umorzeniu zostało zaskarżone i z ostrożności procesowej zażalenie zostało wsparte wnioskiem z art. 328 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Po otrzymaniu ww. wniosku emitent odniesie się do niego, wykazując brak przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla emitenta, wierzycieli i akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie.

Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

