Tauron zakończył modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Tauron zakończył gruntowną modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów, a jej ważnym etapem było uruchomienie magazynu energii, podała spółka. To oznacza, że projekt Wirtualnej Elektrowni Taurona wkroczył w kolejną fazę.

"Magazyn energii o mocy 500kW zwiększył zdolności regulacyjne lubachowskiej elektrowni od - 0,5 MW do + 1,7 MW. Oznacza to, że operator Wirtualnej Elektrowni ma możliwość wykorzystania nie tylko energii generowanej przez turbozespoły, ale również tej zmagazynowanej. Magazyn pozwala więc przechowywać produkowaną energię w czasie, gdy cena jest niska, i oddać ją do sieci w godzinach, w których cena osiąga wartość maksymalną. Jest to jeden z możliwych do realizacji scenariuszy podnoszących efektywność ekonomiczną elektrowni" - czytamy w komunikacie.

Od połowy 2019 roku w EW Lubachów prowadzone są prace przygotowujące obiekt do eksploatacji w ramach opracowanych scenariuszy eksperymentalnych. Scenariusze te zakładają, że warunkach rzeczywistych elektrownia zarządzana będzie całkowicie przez system wirtualnej elektrowni z wykorzystaniem algorytmów decyzyjnych opartych o sztuczną inteligencję, podano również.

Realizacja badań możliwa jest dzięki modernizacji urządzeń wytwórczych oraz zainstalowaniu w obiekcie modułu AILU (Artificial Inteligence Local Unit). Jest to system mikrokomputerowy umożliwiający zdalne sterowanie i autonomiczne bilansowanie grupy źródeł wytwórczych i odbiorników energii elektrycznej. Polega to na dostosowaniu charakteru produkcji lub poboru energii elektrycznej do obserwowanych warunków rynkowych i sieciowych.

Doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu zostaną wykorzystane do oceny efektywności podejmowanych działań, jak i do doskonalenia zaprojektowanych rozwiązań, wskazano.

"Docelowo, platforma integrująca potencjał wytwórczy i regulacyjny OZE będzie wykorzystywana nie tylko do zarządzania jednostkami wytwórczymi Taurona, ale również źródłami, magazynami energii oraz odbiorami sterowalnymi w Klastrach Energii, w których Tauron Ekoenergia pełni funkcję koordynatora" - czytamy dalej.

Zakończenie prac projektowych i testów eksploatacyjnych planowane jest na grudzień 2020 roku, a po pozytywnym ich zakończeniu od początku roku 2021 system zacznie działać produkcyjnie. Planowane jest wówczas zarządzanie oraz zdalne sterowanie w czasie rzeczywistym z systemu Wirtualnej Elektrowni źródłami energii odnawialnej o łącznej mocy zainstalowanej ok. 375 MW i potencjale regulacyjnym ok. 100 MW.

Projekt Wirtualnej Elektrowni realizowany jest ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE).

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)