Mex Polska szuka miejsc pod kolejne Pijalnie Wódki i Piwa w Niemczech



Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Mex Polska, po otwarciu pierwszego zagranicznego lokalu pod marką Pijalnia Wódki i Piwa w Berlinie, pracuje nad znalezieniem kolejnych lokalizacji w stolicy i innych miastach Niemiec, poinformował prezes Paweł Kowalewski.

"Projekt Pijalnia Wódki i Piwa w Polsce dał wiele spostrzeżeń, jak ten koncept jest odbierany przez zagranicznych klientów. Doszliśmy do wniosku, że koncept się sprawdza i że warto spróbować się otworzyć na świat. Wybraliśmy Niemcy. Jest to lokal '1:1' przeniesiony z Polski na rynek niemiecki, są w nim polskie produkty, np. piwo Żywiec" - powiedział Kowalewski podczas konferencji prasowej.

Pierwszy lokal w Berlinie działa od ok. tygodnia, jest położony przy popularnej ulicy z wieloma innymi punktami gastronomicznymi.

"Lokal jest własny, początkowo rozwój zagraniczny będzie się odbywał w ten sposób. W pewnym momencie otworzymy formułę franczyzy" - wyjaśnił.

Według prezesa, celem jest utrzymanie marż podobnych do tych w Polsce. W Niemczech Pijania może osiągnąć, według niego, dwa razy większy obrót, ale spodziewany jest większy koszt pracy. "Ale z naszych symulacji wynika, że jest obiecująco" - dodał prezes.

"Plan jest taki, by kilka miesięcy poobserwować, skorygować coś jeśli jest potrzeba i stworzyć model do multiplikowania w Niemczech. Już dziś pośrednicy rozglądają się za innymi lokalizacjami w Berlinie i innych niemieckich miastach. Celem jest powtórzyć wypełnienie [lokalami], które jest w Polsce" - kontynuował Kowalewski.

Poinformował także, że spółka odnotowała zainteresowanie konceptem ze strony potencjalnych partnerów z Holandii, Włoch i Czech.

"Ale jest to projekt złożony, na razie Niemcy są dobrym testem" - zakończył prezes.

Spółka szacuje, że jej sieć Pijalni Wódki i Piwa będzie liczyła 36 lokali na koniec br., z czego ok. 14 we franczyzie.

Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi grupy, rozwija sieć posiadanych placówek zarówno ze środków własnych grupy jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane w swoim portfelu koncepty gastronomiczne zewnętrznym inwestorom. Grupa posiada w swoim portfelu i rozwija koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)