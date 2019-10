WIG20 zyskał 0,05 proc. do 2.099,30 pkt., WIG zniżkował o 0,1 proc. do 55.523,06 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,9 proc. do 3.583,85 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 11.397,15 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 929 mln zł, z czego 793 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Pierwsza połowa sesji cechowała się większą zmiennością, ze względu na publikację wyroku TSUE po godz. 10.00. WIG20 rozpoczął sesję 7 pkt. pod kreską i przed publikacją wyroku zyskał 40 pkt. do 2.130 pkt. W czasie ogłaszania wyroku indeks wahał się w przedziale 2.125-2.080 pkt. Od godziny 12.00 kurs poruszał się w trendzie bocznym wokół zera i zakończył dzień na poziomie 2.099 pkt.

W chwili zamknięcia sesji Dow Jones tracił 0,2 proc., a S&P 500 zniżkował o 0,35 proc. W Niemczech nie było sesji ze względu na święto.

Wśród blue chipów na GPW najmocniej wzrósł Tauron - 3,9 proc.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że grupa PGZ i jej spółka zależna Autosan podpisały porozumienie z PGE, Eneą i Tauronem w zakresie rozwoju produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. W ramach wymiany floty pojazdów specjalnych, w perspektywie czterech lat, Autosan może wyprodukować 1.500 e-pojazdów.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, są: LPP i Santander - obie w dół o 4,8 proc.

Kursy akcji banków cechowały się w czwartek dużą zmiennością w związku z publikacją wyroku TSUE: tuż po publikacji WIG-Banki zyskiwał 2,8 proc., jednak kilka minut później tracił 3,3 proc., a sesję zakończył 1,1 proc. poniżej kreski.

TSUE podało w czwartkowym wyroku, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Według Trybunału, prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Na zamknięciu BNP Paribas stracił 5,9 proc., PKO BP poszedł w dół o 0,6 proc., mBank wzrósł 2 proc., Millennium poszedł w dół o 7,8 proc., Idea Bank zyskał 20 proc., a Getin Noble wzrósł o 13 proc.

W górę o 6,6 proc. poszedł kurs Votum - kancelarii m.in. dochodzącej roszczeń z tytułu kredytów frankowych.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniają się akcje: Getin Holding - wzrost o 20 proc., DataWalk - w górę o 7,1 proc.,

DataWalk poinformował, że zawarł z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327 tys. nowych akcji po 46 zł za sztukę. Akcje emitowane są w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z zawartymi umowami wkład pieniężny zostanie wniesiony nie później niż do 4 października 2019 r.

Negatywnie wyróżniają się: Eko Export - w dół o 14 proc., ATM Grupa - spadek o 8,6 proc., oraz Solar - stracił 8,1 proc.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego określił zobowiązanie podatkowe ATM Grupa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014 na 5,82 mln zł - podała spółka w komunikacie. Kwota zaległości podatkowej wynikająca z tej decyzji to 5,68 mln zł.

Kurs akcji Ursus spadł o 12 proc. i znalazł się najniżej od początku notowań. Po środowej sesji spółka poinformowała, że PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa. Spółka ma odnieść się do wniosku po jego otrzymaniu, ale ocenia, że brak jest przesłanek do jego uwzględnienia.

