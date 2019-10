KSSE ma porozumienie z JSW Innowacje, SRK i gm. Suszec dot. KWK Krupiński



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) podpisała porozumienie z JSW Innowacje, Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) i Gminą Suszec w zakresie rewitalizacji i rozwoju terenów Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński", podała KSSE.

"W ramach porozumienia sygnatariusze zadeklarowali rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych oraz inicjujących rozwój terenów KWK 'Krupiński' w Suszcu. Strony zobowiązały się do końca listopada 2019 r. opracować koncepcję zagospodarowania terenu kopalni 'Krupiński', tak aby mogły tu powstać nowe miejsca pracy" - czytamy w komunikacie.

KSSE przeprowadzi m.in. analizy uwarunkowań geodezyjnych, własnościowych i funkcjonalnych nieruchomości sąsiednich z terenami KWK "Krupiński", a także przygotuje opis terenów wokół kopalni, które mają być objęte strefą ekonomiczną i spełnią wymogi inwestycyjne. Eksperci KSSE opracują również propozycję układu komunikacyjnego na tych terenach, podano również.

"Tereny KWK 'Krupiński' mają duży potencjał przemysłowy i mogą być atrakcyjne dla nowoczesnych inwestycji. Jestem przekonany, że dobre przygotowanie tego terenu, przez wszystkich partnerów, zaowocuje utworzeniem nowych miejsc pracy i powstaniem w tym miejscu wysoko-technologicznych i innowacyjnych firm" - ocenił prezes KSSE Janusz Michałek, cytowany w materiale.

JSW Innowacje zobowiązała się m.in. do współpracy z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi, które w ramach Programu JZR Rozwój inicjują budowę hal produkcyjno-remontowych na terenie likwidowanej kopalni "Krupiński". Do zakresu zadań SRK, w myśl porozumienia, należeć będzie m.in. przeprowadzenie procesu likwidacji kopalni "Krupiński", opracowanie wstępnej, roboczej koncepcji zagospodarowania terenu, dokonanie podziałów geodezyjnych zgodnych z założeniami porozumienia. Z kolei Gmina Suszec przeprowadzi procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający realizację celów zawartego porozumienia, wskazano także.

Interesariusze zadeklarowali także wspólne działania na rzecz pozyskania inwestorów na rewitalizowane tereny.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) to, według Financial Times, w latach 2015-2017, najlepsza strefa ekonomiczna w Europie. KSSE wydała dotychczas 590 zezwoleń i 24 decyzje o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji (od września 2018 r.). Na ich podstawie firmy działające w KSSE - złożonej z centrali w Katowicach oraz podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, tyskiej i sosnowiecko-dąbrowskiej - zainwestowały już ponad 34 mld zł i utworzyły ponad 76,5 tys. miejsc pracy, przypomniano w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)