Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum firm Dynamik i spółką Tytan Systemy Bezpieczeństwa. Inwestycja ma być gotowa w listopadzie 2021 r.

Wartość umowy to ok. 23,7 mln zł. Ponad 22,8 mln zł z tego stanowi dotacja z UE z programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, reszta to środki krajowe - poinformował urząd wojewódzki w Białymstoku. Współpartnerem projektu jest też strona białoruska - Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku.

Paszkowski powiedział, że rozbudowa kolejowego przejścia w Siemianówce (jest tu tor szeroki i normalny) ma być impulsem do rozwoju współpracy przygranicznej, wymiany towarowej, wzrostu gospodarczego. Dodał, że ruch na tym przejściu w ostatnich latach bardzo się rozwija i chodzi o to, by rozwijał się dalej. Zaznaczył, że wokół Siemianówki inwestycje w rewitalizacje linii prowadzi także PKP PLK.

"Myślimy, że to przejście ma dużą przyszłość" - powiedział PAP wojewoda Paszkowski i dodał, że inwestycja to wyjście na przeciw rosnącym potrzebom tego miejsca i firm. "Z tego wpływy ma Skarb Państwa, z tego będą korzystały samorządy, z tego będą korzystali polscy i zagraniczni przedsiębiorcy" - zaznaczył wojewoda.

Wojewoda podkreślił, że główny cel realizowanej inwestycji w Siemianówce to szybszy przepływ towarów, stworzenie możliwości do odprawy nowych rodzajów towarów oraz warunków do bezpiecznych kontroli. Zaznaczył, że przez Siemianówkę przewożone są takie przede wszystkim paliwa, surowce energetyczne. Dodał, że chodzi też o wsparcie okolicznych rozwijających się firm i terminali.

Dyrektor wydziału infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Stachowicz poinformowała, że rozbudowa przejścia w Siemianówce jest wśród dziesięciu strategicznych projektów tego typu realizowanych w kraju. W jego ramach będzie prowadzona dalsza rozbudowa przejścia w Siemianówce. Powstanie monitoring torów na odcinku ok. 10 km, zbudowane nowe budynki przejścia, lądowisko dla śmigłowców, powstaną rampy rozładunkowe, wagi. Dodała, że dzięki tym inwestycjom służby graniczne, celne, będą mogły pracować sprawniej, będą spełnione wymogi UE i oczekiwania przedsiębiorców. Podała, że niedługo przybędzie też urządzenie RTG do prześwietlania składów pociągów.

Starosta hajnowski Andrzej Skiepko powiedział, że inwestycje w Siemianówce są bardzo ważne dla całego regionu, bo działa tu i rozwija się coraz więcej firm, wskazywał, że ważny jest też dobry dojazd do przejścia i potrzebna jest tam dobra droga wojewódzka i o to apelował.

Zastępca komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Stasiulewicz podkreślił, że nowa infrastruktura na przejściu w Siemianówce będzie nowym, dodatkowym narzędziem do ochrony granicy państwa. Mówił, że nie ma elektronicznego monitoringu torów, kontrolują je patrole mobilne SG, a monitoring w całości pozwoli tę trasę zabezpieczyć.

Z danych służb granicznych wynika, że obecnie przez kolejowe przejście Siemianówka-Świsłocz średnio na dobę przejeżdża około czterech par pociągów towarowych na linii szerokotorowej i tyle samo na normalnym torze.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka

autor: Robert Filończuk