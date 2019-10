Rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, Trump powiedział, że podpisał zgodę na zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków.

Dodał: "wkrótce podpiszę (...) będziemy podpisywać pełen program bezwizowy".

24 września prezydent Andrzej Duda, po spotkaniu w Waszyngtonie z amerykańskim przywódcą powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż stosowne wymagania zostały przez Polskę spełnione i droga do programu bezwizowego prawdopodobnie staje dla nas otworem. Dodał, że być może jeszcze przed końcem roku udałoby się, żeby wiz do USA nie było.

"To są takie nieformalne informacje od administracji amerykańskiej, że proces ewaluacji wizowej zbliża się ku końcowi, bo to koniec września jest tą datą graniczną i że wszystko wskazuje na to, że wymagania zostały przez Polskę i Polaków w tym zakresie spełnione" - oświadczył Duda.

W sierpniu Polska i USA podpisały porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, co stanowiło ważny krok na drodze do zniesienia przez USA obowiązku wizowego wobec Polaków. Umowę między polskim MSWiA i amerykańskim ministerstwem bezpieczeństwa narodowego podpisał polski ambasador w USA Piotr Wilczek oraz podsekretarz w resorcie bezpieczeństwa narodowego Chad F. Wolf.

Program bezwizowy (Visa Waiver Program, VWP) wszedł w życie w 1986 r. w celu wspomagania rozwoju turystyki i zacieśniania więzów USA z sojusznikami. W jego ramach corocznie wjeżdża do USA ok. 20 mln osób. Polska nie była dotąd objęta tym programem ze względu na zbyt wysoki odsetek osób, którym odmówiono wizy amerykańskiej.

Programem VWP objętych jest 38 państw, w tym 23 kraje Unii Europejskiej. Wśród nich są kraje z naszego regionu, np. Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia. Jedynie Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Cypr nadal nie spełniają warunków programu

Biały Dom ogłosił w piątek nominację Polski do Programu Ruchu Bezwizowego - podała Ambasada USA w Polsce. Jak poinformowano, aby sfinalizować przystąpienie Polski do programu, potrzebne jest przeprowadzenie dodatkowych procedur ze strony rządu USA, co może potrwać kilka miesięcy.

Ambasada podkreśliła w informacji przekazanej PAP, że nominacja Polski to historyczny moment i wspólny sukces.

Zakwalifikowanie się Polski do nominacji do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego oznacza - podała amerykańska placówka - że wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych i turystycznych, w większości przypadków, bez wizy.

"Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA wymaga przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych ze strony rządu USA, aby sfinalizować przystąpienie Polski do Programu Ruchu Bezwizowego. Ambasada USA przewiduje, że procedury te potrwają kilka miesięcy, zanim rozpocznie się podróżowanie bez wiz. Po zakończeniu tego procesu Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosi datę rozpoczęcia podróżowania w ramach Programu Ruchu Bezwizowego" - poinformowała ambasada.

Bardzo się cieszę, że już wkrótce Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych bez wiz!

Według amerykańskiej ambasady nominacja do Programu Ruchu Bezwizowego jest zasługą także Polaków, którzy przyczynili się do obniżenia wskaźnika odmów wizowych poniżej 3 proc., co było podstawowym warunek zakwalifikowania Polski do programu. Polska i USA 30 września dopełniły ponadto warunków wszystkich umów dwustronnych dotyczących bezpieczeństwa.

"Polska i Stany Zjednoczone są nie tylko sojusznikami, ale najbliższymi przyjaciółmi, a w tym roku wspólnie tworzyliśmy historię" - powiedziała w okolicznościowym nagraniu ambasador Georgette Mosbacher. "Ten milowy krok był moim priorytetem od samego początku" - podkreśliła

Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem - powiedział w piątek dziennikarzom prezydent Andrzej Duda.

"Mam nadzieję, że już niebawem ruch bezwizowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stanie się faktem. Procedura dopuszczenie Polski do Visa Waiver Program ruszyła - to oznacza, że od strony polskiej wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, zostało to przez amerykańską administrację zatwierdzone i w tej chwili ruszają procedury, które zawsze w takiej sytuacji są przeprowadzane" - powiedział prezydent na piątkowym briefingu.

Jestem wdzięczny prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, możemy się spodziewać, że w miarę niedługim czasie Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.

"Możemy się spodziewać, że w jakimś w miarę niedługim czasie, nie chcę zapowiadać w jakim - kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych mówiono nam, że będzie to kilka do kilkunastu tygodni - to zostanie zrealizowane i rzeczywiście Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz" - powiedział prezydent na briefingu prasowym.

"Cieszę się ogromnie i jestem też za to wdzięczny prezydentowi Donaldowi Trumpowi, dlatego, że przez wiele, wiele lat nam to (zniesienie wiz - PAP) obiecywano. Wielu prezydentów o tym mówiło i rzeczywiście jest tak, że odkąd przeprowadziłem z prezydentem Trumpem na ten temat dosyć długą rozmowę i on wtedy powiedział +musimy to załatwić, to musi być dokonane i Polacy muszą być zwolnieni z wiz+, to się właśnie dzieje, z czego bardzo się cieszę" - dodał prezydent.

Po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku skończyć procedurę i Polacy będą mogli jeździć do USA bez wiz - podkreślił prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, konieczna obecnie procedura najkrócej może trwać pięć tygodni, ale zdarzały się przypadki, że trwało to kilka miesięcy.

Prezydent pytany w piątek przez dziennikarzy, czy po Nowym Roku Polacy będą mogli jeździć do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, odpowiedział, że ma taką nadzieję.

Jak zaznaczył, procedura potrzebna do przystąpienia Polski do tego programu najkrócej może trwać pięć tygodni. "Prosiłbym, żeby to traktować rzeczywiście jako najkrócej, bo zdarzały się przypadki, że to ciągnęło się nawet kilka miesięcy w przypadku innych krajów" - zastrzegł.

"Nie jestem w stanie określić, ile rzeczywiście to będzie trwało, ale po cichu liczę, że być może udałoby się przed końcem roku jeszcze to zrealizować" - powiedział Andrzej Duda.

