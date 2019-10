Po spotkaniu rosyjskiego premiera Dmitrija Miedwiediewa i jego chińskiego odpowiednika Li Keqianga, wicepremier Rosji Maksym Akimow ogłosił w rosyjskich mediach, że Rosja i Chiny pracują nad wspólnym projektem konstelacji satelitów niskoorbitalnych dla celów dostarczania superszybkiego internetu.

Akimow powiedział również, że Moskwa i Pekin jeszcze w tym roku podpiszą konkretną umowę w sprawie rozmieszczenia stacji naziemnych, które będą działać w powiązaniu z systemami nawigacji satelitarnej obu państw (rosyjskim Glonass i chińskim Baidu).

Poza zapewnieniem dostępu do internetu w odległych lokalizacjach geograficznych, konstelacje satelitów niskoorbitalnych mają za zadanie dostosować globalną sieć komunikacyjną do potrzeb nowej ery łączności internetowej. W dobie 5G stacje bazowe same w sobie nie są wystarczające, aby zapewnić superszybkie połączenia internetowe dla całego świata.

Podobne projekty są obecnie prowadzone przez niektóre z największych światowych firm technologicznych jak choćby Amazon, Facebook lub SpaceX.

FSB przeciwne amerykańskiemu projektowi

Innym ważnym graczem w branży konstelacji satelitów niskoorbitalnych jest spółka OneWeb z siedzibą Londynie. Została założona w 2012 roku przez Grega Wylera, „seryjnego” przedsiębiorcę technologicznego i byłego menedżera z Google.

W lutym tego roku OneWeb uruchomiła sieć ponad 650 satelitów niskoorbitalnych.

W 2015 roku firma OneWeb podpisała umowę z rosyjską agencją kosmiczną Roskosmos na umieszczenie satelitów na orbicie przy pomocy rosyjskich wyrzutni rakietowych Sojuz. W lipcu 2017 roku OneWeb złożyła wniosek o prawo do świadczenia satelitarnych usług komunikacyjnych na terytorium rosyjskim (tzw. landing rights). W międzyczasie wprowadzone zostały nowe wymogi dotyczące prawa do świadczenia usług komunikacyjnych związane z bezpieczeństwem narodowym Federacji Rosyjskiej.

"FSB uznała, że konstelacja satelitów OneWeb stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji."

Według doniesień agencji Reuters, kilka miesięcy później, w sierpniu 2018 roku, rzecznik Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) Władimir Sadownikow stwierdził, że konstelacja satelitów niskoorbitalnych OneWeb stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rosji. „FSB obawia się, że OneWeb będzie miało monopol na dostarczanie internetu do odległych regionów Federacji Rosyjskiej” – powiedział Sadownikow.

Dążąc do kompromisu z władzami rosyjskimi, firma OneWeb zaproponowała obniżenie swoich udziałów w joint venture utworzonym w 2017 roku z jedną z firm-córek Roskosmosu. Według agencji Reuters, w grudniu ubiegłego roku firma OneWeb zaoferowała rosyjskiemu rządowi pakiet 12,5 procent udziałów w joint venture OneWeb-Roskosmos w zamian za przyznanie praw do świadczenia satelitarnych usług komunikacyjnych w kraju.

Reuters zdobył od źródeł zaangażowanych w negocjacje informację, że w rządzie rosyjskim nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie propozycji OneWeb i wciąż trwa dyskusja na temat przyznania praw do świadczenia usług komunikacyjnych oraz ewentualnego wykupu akcji.

W sierpniu 2019 roku firma poszła o krok dalej i powołała Rosjanina Michaiła Kajgorodowa na stanowisko Dyrektora Handlowego na rynek rosyjski. W momencie jego powołania firma oświadczyła, że „przestrzega prawa we wszystkich państwach, w których działa i będzie współpracować z odpowiednimi organami państwowymi w celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi wymogami”.

Mimo wszystkich prób przekonania rosyjskich władz, podjętych przez OneWeb, by pozwoliły firmie na działanie w Rosji, obecnie wydaje się, że rząd rosyjski zdecydował o rezygnacji z tego projektu i ostatecznym wyborze opcji współpracy rosyjsko-chińskiej.

Rosyjsko-chińska alternatywa

Rosja pracuje nad własną konstelacją satelitów niskoorbitalnych w ramach projektu „Ether”. Projekt ten, nieoficjalnie określany mianem „rosyjskiego OneWeb”, został przedstawiony w ramach rosyjskiego, państwowego programu „gospodarki cyfrowej” w listopadzie 2017 roku. Według rosyjskiego dziennika gospodarczego RBC, na projekt przydzielono kwotę około 300 mld rubli z budżetu państwa.

"Nie jest jasne, czy w ramach współpracy rosyjsko-chińskiej zostanie utworzona nowa jednostka."

Obecnie nie jest jasne, czy w ramach współpracy rosyjsko-chińskiej zostanie utworzona zupełnie nowa jednostka, czy chińska firma wejdzie w joint-venture z istniejącym przedsiębiorstwem Ether. Potencjalnym partnerem dla „rosyjskiego OneWeb” jest prywatny, chiński dostawca konstelacji satelitów GalaxySpace.

Według strony internetowej yinhe.ht spółka GalaxySpace, została założona w 2016 roku w celu „masowej produkcji tanich i wydajnych, małych satelitów oraz budowy wiodącej na świecie konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i globalnego dostępu do sieci komunikacyjnej 5G”.

Według chińskiego dziennika „Global Times”, spółka GalaxySpace otrzymała finansowanie od wspieranej przez założyciela Xiaomi Lei Juna firmy Shunwei Capital Partners, a także od Morningside Venture Capital oraz IDG Capital.

Głównymi konkurentami chińskiej spółki są takie systemy jak Starlink budowany przez SpaceX, Athena należący do Facebooka oraz Kuiper będący własnością firmy Amazon.

Autor: Filip Brokeš, analityk i dziennikarz specjalizujący się w międzynarodowej polityce oraz gospodarce