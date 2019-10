W poniedziałek na peronie dworca Stalowa Wola Rozwadów, w związku z otwarciem zmodernizowanej linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola Rozwadów, odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. wiceministra Rafała Webera.

„Zbliża się do końca modernizacja linii kolejowej L68 - linii kolejowej łączącej Stalową Wolę Rozwadów ze stolicą woj. lubelskiego - Lublinem. Stan prac jest na tyle zaawansowany, że od najbliższego piątku, czyli od 11 października, powrócą na tory (...) pociągi łączące Stalową Wolę Rozwadów w Lublinem” – poinformował Weber.

Zaznaczył, że na początku będą to cztery pary połączeń regionalnych, natomiast od 20 października powróci bezpośrednie połączenie ze Stalowej Woli do Warszawy. Jak mówił, czas podróży między Stalową Wolą Rozwadów a Lublinem w pociągach regionalnych skróci się o 15 minut, do godziny i 40 minut, natomiast w przypadku pociągów dalekobieżnych, czyli do Warszawy, w pierwszym etapie czas podróży zostanie skrócony o 20 minut. Po elektryfikacji całego odcinka 100 km między Rozwadowem a Lublinem czas podróży pociągów dalekobieżnych skróci się o 40 minut.

„Robimy wszystko, aby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i usprawniać komunikację w naszym regionie i w całej Polsce” – podkreślił wiceminister.

Przypomniał, że początkowo wartość modernizacji linii kolejowej L68 między Stalową Wolą Rozwadów a Lublinem wynosiła 367 mln zł, natomiast na przełomie wiosny i lata br. wzrosła do ponad 432 mln zł. „To zwiększenie jest spowodowane dodatkowymi robotami, które wcześniej w projekcie nie były przewidziane" - wskazał Weber. Dodał, że te dodatkowe roboty usprawnią systemy kierowania ruchem na bocznicach w Stalowej Woli Rozwadów; pozwolą też na zmodernizowanie dodatkowych mostów.

Członek zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK SA Arnold Bresch dodał, że największe znaczenie miało znalezienie dodatkowych pieniędzy na prace na dużych mostach, w tym na 300-metrową przeprawę na Sanie.

Weber poinformował także, że kończą się prace projektowe w związku z modernizacją budynku dworca PKP w Rozwadowie. Mają się one zakończyć w listopadzie br., a na przełomie roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót modernizacyjnych dworca, który w 2021 roku ma już zostać oddany do użytku.

Zapowiedział, że ten bardzo zniszczony budynek zostanie odbudowany w całości. Jedna jego część będzie przeznaczona dla podróżnych, zaś druga zostanie zagospodarowana na inne cele.

Na konferencji przekazano, że obecnie trwają odbiory na ostatnim odcinku trasy ze Stalowej Woli do Lublina; chodzi o 22 km torów oraz 14 rozjazdów. Szczególnym elementem tego odcinka jest właśnie 300-metrowy most na Sanie w Kępie Rzeczyckiej, zbudowany z trzech przęseł. W trakcie prac wzmocniono stalowe przęsła kratownicowe oraz betonowe podpory, ułożono nowe szyny i podkłady. Trwa montaż sieci trakcyjnej. Remont przeprawy ma zapewnić bezpieczniejszy przejazd większej liczby składów. Po elektryfikacji odnowiona konstrukcja umożliwi podniesienie prędkości pociągów z 80 do 120 km na godzinę.

Sprawny przejazd na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów to efekt modernizacji ok. 105 km toru oraz 60 nowych rozjazdów. Dla elektryfikacji ustawiono ponad 1800 słupów sieci trakcyjnej. Trwa budowa pięciu nowych podstacji trakcyjnych - w Lublinie, Niedrzwicy, Pułankowicach, Polichnie i Zaklikowie.

Wartość projektu „Prace na liniach kolejowych 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów” sięga 432,5 mln zł netto; dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia to 311,9 mln zł. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała