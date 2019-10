Fitch podtrzymał ratingi Banku Pekao i Pekao BH



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating IDR Banku Pekao na poziomie BBB+ ze stabilną perspektywą oraz Viability Rating (VR) na poziomie bbb+, podała agencja. Fitch podtrzymał także ratingi Pekao Banku Hipotecznego (BBB+).

Ratingi IDR Handlowego oparte są na jego wewnętrznej sile (co odzwierciedla VR). Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania agencji co do braku większych zmian w zakresie wiarygodności kredytowej banku w najbliższym czasie, podano w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)