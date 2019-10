Minister spraw wewnętrznych Paula Romo powiedziała lokalnemu radiu, że aresztowano głownie sprawców aktów wandalizmu, w tym osób odpowiedzialnych za zniszczenie kilkunastu karetek pogotowia.

W czwartek wprowadzono w Ekwadorze stan wyjątkowy.

Prezydent Lenin Moreno zapowiedział w poniedziałek, że nie będzie tolerował nieporządków i nie wycofa się ze zniesienia dopłat do paliw, mimo kolejnego dnia blokowania dróg przez demonstrantów.

Zniesienie dopłat zostało zawarte w pakiecie reform fiskalnych, które mają na celu ożywienie gospodarki i poprawę walki z przemytem paliw.

W niedzielę w prowincji Azuay na południu Ekwadoru zginął 35-letni mężczyzna potrącony przez samochód uciekający przed demonstrantami, blokującymi drogę publiczną.

Według minister Romo w akcjach policji przeciwko demonstrantom rannych zostało do niedzieli 14 cywilów, a według piątkowego bilansu władz obrażenia odniosło też 59 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Do protestów przyłączyła się Konfederacja Rdzennych Narodowości Ekwadoru (CONAIE), ogłaszając "stan wyjątkowy na wszystkich tubylczych terytoriach". Zapowiedziała, że policjanci i żołnierze zbliżający się do tych terenów zostaną schwytani.

Członkowie CONAIE zamierzają w najbliższych godzinach udać się do stolicy kraju, Quito, aby zaprotestować przeciwko drastycznej podwyżce cen paliw.

Zniesienie subwencji na paliwa spowodowało wzrost cen benzyn o 123 procent. Cena galonu amerykańskiego (ok. 3,8 l) oleju napędowego wzrosła z 1,03 dol. do 2,39 dol., a galon zwykłej benzyny kosztuje obecnie 2,40 dol. (przed podwyżką 1,85 dol.). Podwyżka ma pomóc rządowi zaoszczędzić 1,5 mld dol. rocznie, a cały pakiet reform podatkowych ma przynieść roczny zysk w wysokości ok. 2,27 mld dol.

W ramach porozumienia między Ekwadorem i Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) kraj w zamian za zniesienie subwencji otrzymał kredyt w wysokości 4,2 mld dolarów.(PAP)