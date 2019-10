Wielton zawarł umowę strategiczną z Michelin Polska o szac. wartości 26 mln euro



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wielton zawarł długoterminowa umowę strategiczną z Michelin Polska na dostawę opon, kół, zaworów i innych akcesoriów oraz usług montażowych na rzecz Grupy Wielton w latach 2019-2021, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 26 mln euro.

Produkty przeznaczane będą do produkcji przyczep i naczep przez spółki z Grupy Wielton: Wielton, Fruehauf, Langendorf, Viberti Rimorchi, poinformowano.

"Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi ok. 26 mln euro, przy czym dostawy produktów realizowane będą na podstawie indywidualnych zamówień przekazywanych do dostawcy zgodnie z prognozowaną na okres kolejnych 12 miesięcy liczbą produktów oraz określoną w umowie ceną jednostkową poszczególnych produktów, przy zachowaniu określonego w umowie minimalnego udziału dostawcy w łącznej liczbie opon montowanych w przyczepach/naczepach Wielton" - czytamy w komunikacie.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)