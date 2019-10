"Po 25 latach przywracamy połączenia pasażerskie z Warszawy do Zegrza. To kolejna trasa, która zwiększy możliwości komunikacyjne w aglomeracji warszawskiej. Projekty z Krajowego Programu Kolejowego tworzą lepszą i sprawniejszą kolej, co przekłada się na ułatwienie codziennych dojazdów do szkół i do pracy oraz zwiększenie atrakcyjności województwa" – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Po zakończeniu prac będzie możliwe wznowienie ruchu pociągów. Zapewni to lepsze dojazdy do Warszawy oraz ze stolicy nad Zalew Zegrzyński. Na trasie zbudowany zostanie dodatkowy przystanek w rejonie skrzyżowania linii z ul. Modlińską (droga wojewódzka 631).

Stacja Zegrze będzie przebudowana. Podróżni będą mieli do dyspozycji dwa komfortowe perony. Będą wyposażone w ławki, wiaty, funkcjonalne oświetlenie, tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Będą udogodnienia dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Linie naprowadzające ułatwią dojście osobom niewidomym i słabowidzącym.

Prace na odcinku Wieliszew – Zegrze obejmą wymianę torów, budowę sieci trakcyjnej i rozjazdów na odcinku 3,5 km. Zamontowany będzie nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Przebudowany będzie przejazd kolejowo-drogowy na ul. Modlińskiej. Po remoncie pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 80 km/h.

Realizacja zadania planowana jest w systemie "projektuj i buduj" od 2020 roku, a zakończenie w 2022 r.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski