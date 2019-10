Sprzedaż BAH wyniosła 847 samochodów w III kwartale 2019 r.



Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) sprzedał 847 samochodów (-21% r/r), w tym 509 samochodów marki Land Rover i 338 samochodów marki Jaguar w okresie od lipca do września 2019 r., podała spółka.

"Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w grupie: 445 szt. (-23% r/r), w tym 277 samochodów marki Land Rover i 168 samochodów marki Jaguar, sprzedanych do dealerów spoza grupy: 385 szt. (+16% r/r), w tym 222 samochody marki Land Rover i 140 samochodów marki Jaguar, oraz 23 samochody używane innych marek, sprzedane przez dealerów z grupy do klienta finalnego" - czytamy w komunikacie.

Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 169,5 mln zł (-10% r/r), podano również.

"W okresie od 1 lipca 2019 do 30 września 2019 r., czyli w drugim kwartale roku fiskalnego 2019/2020, sprzedaż retail wyniosła 935 sztuk i jest zgodna z założeniami ilościowymi na ten okres. Zdaniem zarządu emitenta, wykonanie warunku sprzedaży 4 370 sztuk w całym roku fiskalnym jest wyzwaniem. Wpływ na niego mają także czynniki niezależne od importera, takie jak: rozwój rynku, dostępność finansowania, agresywność działań konkurentów, dostępność pojazdów z fabryki"i" - podsumowano.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)