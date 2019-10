Jednostkowe przychody CDRL wzrosły o 9,8% r: r do 75,1 mln zł w III kw. 2019 r.



Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - CDRL zanotował wzrost jednostkowych przychodów ze sprzedaży p 9,8% r/r do 75,1 mln zł w III kw. 2019 r., podała spółka.

Trzeci kwartał był także dobrym okresem sprzedażowym dla Buslika - w tym okresie przychody ze we wszystkich kanałach dystrybucji poza e-commerce wyniosły 71,8 mln zł, natomiast w sklepie internetowym odnotowano 2,2 mln zł przychodów, czyli więcej o 140% r/r, podano.

"Sprzedaż Grupy CDRL w III kwartale br. utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. Coraz bardziej widoczne są efekty synergii i działań optymalizacyjnych prowadzonych po przejęciach na przełomie 2018/2019 r. Szczególnie imponująca jest sprzedaż internetowa Buslik, która wzrosła o 140% względem ubiegłego roku. Osiągnęliśmy to dzięki implementacji procesów i rozwiązań stosowanych w Coccodrillo" - skomentował prezes CDRL Marek Dworczak, cytowany w komunikacie.

Od stycznia do września br. jednostkowe przychody wygenerowane przez CDRL wzrosły o 10% r/r i wyniosły 190,8 mln zł. W ciągu trzech ostatnich kwartałów polski sklep internetowy osiągnął sprzedaż na poziomie 17,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15,2% r/r. Buslik wypracował w tym okresie 189,2 mln zł przychodów jednostkowych, tj. o 2,6% więcej r/r. Od początku roku sprzedaż w sklepie internetowym wyniosła 5,6 mln zł, czyli o 92,3% więcej niż rok wcześniej, podano również.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)