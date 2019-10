- Wydaje mi się, że to jest takie polskie spojrzenie, że firma Huawei ma problem w całej Europie. Jeżeli nazywamy problemem podpisanie 30 kontraktów w kilkunastu krajach i w tym momencie wdrożenie już w kilku krajach działającej siedzi 5G, ja bym życzył wszystkim, żeby mieli taki problem – mówi w studiu DGP Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

Hordyński: Huawei jest elementem wojny handlowej między USA a Chinami

Pytany o to, w jaki sposób Huawei przekonało Brytyjczyków do tego, że urządzenia i infrastruktura chińskiej firmy są bezpieczne, odpowiada: - Wielka Brytania już w kilku miastach ma wdrożone 5G, a do końca roku będzie w 20 miastach. Podjęto też decyzję, że w każdej warstwie sieci jest kilku różnych dostawców i to na pewno jest bardzo dobry sposób działania. Wielka Brytania ma zbudowane centrum cyberbezpieczeństwa, które działa od 10 lat, zresztą m.in. z nami, i to centrum w sposób znakomity pozwoliło na poprawę jakości kodu oprogramowania, który jest stosowany w naszych urządzeniach” – mówi.