Zastępca szefa PKW był pytany na wieczornej konferencji prasowej, kiedy można spodziewać się wyników wyborów, czy jeszcze w poniedziałek, czy może później.

"Przebieg jest dwuetapowy. Po pierwsze musimy określić ilości procentowe, ile uzyskały poszczególne komitety wyborcze. Następnie to przełoży się na ilość mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych" – powiedział sędzia Marciniak.

Ocenił, że nie będzie to wcześniej jak późnym wieczorem w poniedziałek, ale nie wykluczone też, że we wtorek. "To zależy w tej chwili od blisko 28 tys. obwodowych komisji. (…) Trudno w tej chwili przesądzać. Dla przypomnienia, cztery lata temu ogłoszenie nastąpiło w poniedziałek o godzinie 22.30" – dodał.

