PGNiG: Magazyny gazu ziemnego są napełnione w 100%



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) w pełni zatłoczyło pojemności podziemnych magazynów gazu i jest gotowe na wzrost zapotrzebowania na gaz w okresie zimowym, podała spółka.

Na początku października pojemności magazynowe, zakontraktowane w ramach umów PGNiG zawartych z operatorem systemu magazynowania Gas Storage Poland, zostały wypełnione w całości, podano w komunikacie.

"Przez wiosnę i lato, kiedy zużycie gazu ziemnego w kraju jest mniejsze, zatłaczamy znaczne wolumeny gazu ziemnego do magazynów, aby dysponować nim jesienią i zimą. Zapasy gazu są wykorzystywane nie tylko w związku z niższymi temperaturami i związanym z tym wzrostem zużycia gazu. Są one także gwarancją stabilności dostaw paliwa gazowego" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

W magazynach znajduje się w tej chwili (stan na 14.10.2019) ok. 34,3 TWh, czyli ok. 3 mld m3 gazu ziemnego.

"W lipcu 2019 roku średnie dobowe zużycie wyniosło w Polsce ok. 30 mln m3. W lutym 2019 roku - ok. 60 mln m3 dziennie. Różnica między zużyciem gazu w lecie i zimie jest więc dwukrotna, natomiast między następującymi po sobie dobami w danym miesiącu może wahać się o kilka milionów metrów sześciennych" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

