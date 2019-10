Rząd przyjął uchwałę ws. polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa



Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.), przedłożoną przez ministra zdrowia, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Cele "Polityki Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce" to:

- zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;

- zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;

- poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;

- wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem;

- określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;

- określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;

- wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;

- wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;

- rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

CIR podało, że środki finansowe przewidziane na realizację planowanych działań będą pochodzić z: budżetu państwa; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.); Funduszu Pracy (w 2020 r.); środków innych jednostek sektora finansów publicznych; środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

(ISBnews)