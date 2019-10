"Przy zakupie mieszkań Polacy są skłonni do korzystania z pomocy ekspertów, takich jak doradcy finansowi i agenci nieruchomości. Z usług tych pierwszych postanowiło skorzystać 52 proc. respondentów, częściej były to osoby, które zdecydowały się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego niż wtórnego. Wsparcie agenta wybrało z kolei 53 proc. ankietowanych - to również usługa, na którą decyduje się większość osób, kupujących nowe mieszkanie (56 proc.). Osoby, które wybierają mieszkanie z rynku wtórnego, rzadziej korzystają z tego typu pomocy (49 proc.)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Jak pokazuje również raport, Polacy stają się posiadaczami nieruchomości mieszkaniowych na różne sposoby, jednak znaczna większość (84 proc.), kupuje je osobiście, podczas gdy pozostałe 16 proc. staje się właścicielami lub współwłaścicielami lokum zakupionego przez bliską osobę. Dla 72 proc. respondentów mieszkanie nabyte w ciągu ostatnich trzech lat było pierwszą nieruchomością na własność.

Osoby, które posiadały w przeszłości inne mieszkanie (28 proc.), przed zakupem nowego lokum najczęściej sprzedawały poprzednie - w ten sposób postąpiło 46 proc., 23 proc. zachowało wcześniejsze mieszkanie i wynajęło, a 13 proc. przekazało w ramach darowizny osobie z rodziny, podano także.

Z raportu Gumtree.pl wynika ponadto, że badani, którzy w ostatnich trzech latach kupili mieszkanie, najczęściej decydowali się na kredyt hipoteczny (40 proc.). Wśród nich przeważały osoby (47 proc.) w wieku od 25 do 39 lat, mające już często ugruntowaną pozycję zawodową, ale mogące jeszcze wziąć kredyt nawet na 25 lub 30 lat. Nieco ponad 1/4 Polaków mogła sobie pozwolić na zakup lokum wyłącznie za gotówkę. Drugie tyle osób wybrało opcję "część za gotówkę, część na kredyt", charakteryzującą się wyższą wpłatą gotówkową niż w przypadku kredytu hipotecznego z wkładem własnym. Niewielka część nabywców mieszkań (6 proc.) zdecydowała się na finansowanie zakupu mało popularnym kredytem gotówkowym, wybieranym najchętniej przez osoby do 24. roku życia. Co trzeci Polak zadeklarował, iż spłaca kredyt samemu z własnych dochodów, a blisko 70 proc. osób dokonuje spłaty wspólnie z małżonkiem lub partnerem. Na wkład własny ponad połowa badanych odłożyła pieniądze samodzielnie, 31 proc. miała je od rodziny, a 32 proc. wzięło w tym celu dodatkowy kredyt.

Raport Gumtree.pl powstał na podstawie wyników badania ilościowego zrealizowanego przez agencję badawczą SW Research w czerwcu 2019 roku metodą CAWI (wywiady on-line) na grupie 1000 Polaków w wieku 18+, którzy w ciągu ostatnich trzech lat stały się właścicielami mieszkania.

>>> Czytaj też: Drożeją mieszkania i hipoteki. Odfarnkowienie kredytów może namieszać na rynku [RAPORT]