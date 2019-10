PPL złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Baltony



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL) złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego "Baltona", podał Urząd.

Wniosek wpłynął 17 października, sprawa jest w toku.

"Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez Przedsiębiorstwo Państwowe 'Porty Lotnicze' z siedzibą w Warszawie kontroli nad Przedsiębiorstwem Handlu Zagranicznego 'Baltona' S.A. z siedzibą w Warszawie, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie.

15 października PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona", stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Akcje nabywane będą po 6,95 zł za akcję, za wyjątkiem akcji sprzedawanych przez Kempley sp. z o.o. po 2,29 zł za akcję.

8 października 2019 r. PPL, Kempley sp. z o.o. (sprzedający), Flemingo International Limited BVI oraz PHZ Baltona zawarli umowę inwestycyjną, przewidującą między innymi ogłoszenie wezwania. Na podstawie umowy inwestycyjnej sprzedający zobowiązał się do złożenia w wezwaniu zapisów na sprzedaż wszystkich akcji sprzedającego objętych wezwaniem. Sprzedający zobowiązał się również, iż nie wycofa zapisów złożonych w ramach wezwania, jeśli zostanie ogłoszone wezwanie na sprzedaż akcji przez inny podmiot.

PPL jest przedsiębiorstwem państwowym, którego działalność reguluje ustawa z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze". PPL zarządza lotniczą infrastrukturą lotniskową w Polsce, a w jego zasobach znajdują się porty lotnicze: Lotnisko Chopina w Warszawie, Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost, Port Lotniczy Radom-Sadków. PPL posiada również udziały oraz akcje w spółkach handlowych. Przedmiotem działalności tych spółek jest m.in. zarządzanie portami lotniczymi. PPL kontroluje również wyspecjalizowaną spółkę świadczącą obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services Sp. z o.o.) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS Sp. z o.o. - działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.

Baltona prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży produktów typu travel retail oraz świadczenia usług gastronomicznych (prowadzenie restauracji i kawiarni) m.in. w portach lotniczych. W portach lotniczych położonych w Polsce Baltona prowadzi sieć punktów sprzedaży prowadzonych pod markami "Baltona Duty Free", "Boutique Accessories", "ZOOM", "Baltona Crew Shop", "Glamour by Baltona", "Cavarious", "Starter", Coffee Express" oraz "Travel Chef". Baltona zaopatruje również w towary statki morskie. Baltona prowadzi również punkty sprzedaży poza Polską (na lotniskach zagranicznych). Opisana działalność prowadzona jest bezpośrednio przez Baltona, jak również przez spółki zależne.

(ISBnews)