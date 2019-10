Na początku wykonawca będzie prowadził roboty przygotowawcze, czyli m.in. sprawdzenie saperskie, wyznaczenie geodezyjne zakresu inwestycji czy wycinki drzew – wynika z informacji Dyrekcji. Zasadnicze roboty powinny ruszyć na początku przyszłego roku. Tunel ma być gotowy do września 2022 r.

Tunel realizuje konsorcjum firm PORR SA, która jest jego liderem, PORR Bau GmbH, Gulermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhut A.S i Energopol Szczecin SA. Członkowie konsorcjum powołali do tego celu spółkę cywilną Tunel Świnoujście.

Kilka dni temu Dyrekcja poinformowała, że odstąpiła z winy Energopolu Szczecin od umów na budowę obwodnicy Wałcza i rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo. Powodem było niewywiązywanie się z zawartych umów i wstrzymanie zasadniczych robót na tych inwestycjach – poinformowała GDDKiA.

Zdaniem Dyrekcji jednak sytuacja firmy Energopol Szczecin nie ma wpływu na realizację tunelu. Energopol Szczecin ma najmniejszy udział w konsorcjum, czyli 20 proc. Umowa zawarta pomiędzy konsorcjantami przewiduje możliwość wycofania się jednego z udziałowców, wówczas jego obowiązki przejmują pozostałe firmy. Również sama spółka potwierdzała, że stabilność realizacji inwestycji jest zapewniona i kłopoty Energopolu Szczecin nie przełożą się na budowę tunelu – podała Dyrekcja.

Umowy na budowę tunelu z wykonawcą i inżynierem kontraktu podpisano we wrześniu 2018 r. Najważniejszą częścią projektu ma być tunel o długości 1,76 kilometra, który pozwoli kierowcom przejechać pod Świną. Wartość inwestycji wynosi ok. 913 mln zł, a dofinansowania unijnego - 776 mln zł. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość kontraktu na zaprojektowanie i budowę przekracza 793 mln zł. Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela rzeka Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie.

Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym 1,44 kilometra jednorurowego tunelu drążonego. Średnica wewnętrzna tunelu będzie wynosić 12 metrów, zostanie w nim wykonana dwukierunkowa jezdnia z pasami ruchu o szerokości po 3,5 metra, poniżej jezdni powstanie również galeria ewakuacyjna.

Tunel ma być rozwiązaniem komunikacyjnych problemów miasta. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie mają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom, i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne.

Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z których tylko trzy są zamieszkane - Uznam, Wolin i Karsibór. Na wyspie Uznam znajdują się: centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; żyje tu 80 proc. mieszkańców Świnoujścia.

