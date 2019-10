Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,4 proc. do 2.164,75 pkt., WIG zniżkował o 0,5 proc. do 57.024,61 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,9 proc. do 3.636,71 pkt., a sWIG80 lekko zniżkował o 0,03 proc. do 11.449,24 pkt.

WIG20 rozpoczął sesję 6 pkt. poniżej kreski i w pierwszej godzinie handlu zniżkował do poziomu 2.150 pkt. W kolejnej godzinie zyskał nieco ponad 10 pkt. i oscylował na tym poziomie do zamknięcia notowań.

Obroty na GPW wyniosły 711 mln zł, z czego 540 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań DAX tracił 0,4 proc., a indeksy amerykańskie zniżkowały o 0,3 proc.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki znalazły się: Tauron - spadek o 4,3 proc. oraz JSW - o 3,9 proc.

Cena akcji JSW znalazła się tuż nad poziomem 19 zł, czyli na najniższym poziomie od lipca 2016 r.

W gronie spółek z WIG20 najmocniej zyskały akcje Orlenu - w górę o 1,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku wzrosły notowania: OEX - o 5,8 proc., CI Games - o 4,6 proc. oraz Grupy Azoty - o 3,3 proc.

OEX po czwartkowej sesji poinformował o podpisaniu z Offsite Archive Storage & Integrated Services (OASIS) umowy w sprawie sprzedaży 4,25 mln akcji ArchiDoc, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego. Wstępna cena sprzedaży wyniosła 65 mln zł.

Z kolei spadkami wyróżniły się: Altus TFI - o 7,1 proc., Bank Handlowy - o 3,8 proc., Millennium Bank - o 3,3 proc.

W pierwszej połowie dnia Bank Handlowy poinformował, że David Mouille złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa z dniem 31 stycznia 2020 roku.

W trakcie sesji notowania Work Service traciły blisko 5 proc., jednak po pojawieniu się informacji, że akcjonariusze odstąpili od głosowania uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje oraz prywatnej i publicznej emisji akcji, zakończyły sesję 1,1 proc. na plusie.

>>> Czytaj też: Godziny dzielą nas od wielkiego skoku funta. Brytyjska Izba Gmin jest nieprzewidywalna