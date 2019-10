Trump napisał też, że Erdogan zapewnił go, iż po przerwaniu operacji wojskowej w Syrii doszło tylko do niewielkiej wymiany ognia, która została "szybko wyeliminowana".

Wcześniej Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), milicja, na czele której stoją Kurdowie, oskarżyły wojska tureckie o kontynuowanie ostrzału artyleryjskiego i z powietrza na pozycje kurdyjskich bojowników oraz cele cywilne, w tym szpital w Ras al-Ajn. "Turcja łamie porozumienie o zawieszeniu broni atakami, jakie od nocy kontynuuje na miasto" - napisał na Twitterze rzecznik SDF Mustafa Bali.

Trump zapewnił na Twitterze, że Erdogan "bardzo chce, by rozejm, lub przerwa, działały". "Podobnie Kurdowie chcą, by doszło do ostatecznego rozwiązania. Szkoda, że nie myślano w ten sposób lata temu. Zamiast tego trzymano wszystko do kupy bardzo słabymi plastrami i w sztuczny sposób". Prezydent zapewnił jednak, że "teraz jest dobra wola obu stron" konfliktu.

Dodał: "Poinformowano mnie, że pewne Kraje Europejskie chcą teraz, po raz pierwszy, wziąć bojowników IS (Państwa Islamskiego), którzy pochodzą z ich krajów. To dobra wiadomość, ale należało to zrobić, gdy MY wzięliśmy ich do niewoli".

W tweecie kończącym ten wątek prezydent napisał: "POKONAĆ TERRORYZM!".

Wcześniej w piątek Erdogan zapowiedział, że przedstawiciele władz Turcji i USA będą w stałym kontakcie w sprawie wdrażania zawartego dzień wcześniej porozumienia o tymczasowym wstrzymaniu ofensywy. Przekazał też, że w przyszłym tygodniu będzie rozmawiał o sytuacji w północno-wschodniej Syrii z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Jeśli Bóg pozwoli, dzięki tym rozmowom zaprowadzimy pokój w tym regionie" - dodał.

9 października Turcja i sprzymierzeni z jej siłami syryjscy bojownicy rozpoczęli w północno-wschodniej Syrii zbrojną ofensywę o kryptonimie Źródło Pokoju, której deklarowanym celem jest wyparcie bojowników kurdyjskiej milicji YPG z przygranicznego pasa na środkowym odcinku granicy turecko-syryjskiej i utworzenie tam "strefy bezpieczeństwa", do której Ankara zamierza przesiedlić syryjskich uchodźców zbiegłych do Turcji.

Władze w Ankarze uważają kurdyjskich bojowników z Ludowych Jednostek Samoobrony (YPG), stanowiących trzon SDF, za terrorystów z powodu ich powiązań ze zdelegalizowaną w Turcji separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu.

