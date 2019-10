Spółki energetyczne przestawiają pieniądze z czarnego na zielone. Dynamiczny wzrost inwestycji w elektrownie słoneczne, obserwowany od dłuższego czasu na świecie, dotarł i do Polski. Główny powód to spadek kosztów takich instalacji - 1 MW przy dużych projektach kosztuje już od 2,5 mln zł. Do tego dochodzi możliwość uzyskania dofinansowania oraz 15-letni system wsparcia, jaki dają wygrane aukcje na sprzedaż odnawialnej energii. Bez wygranej aukcji jest trudniej, ale i tak inwestorzy liczą na korzystne wieloletnie umowy sprzedaży taniej, zielonej energii do dużych odbiorców.

Po starej elektrowni zostaje mnóstwo terenu

Najwięcej największych kompleksów słonecznych ma powstać w Wielkopolsce, na terenach zniszczonych w wyniku działalności kopalni węgla brunatnego. Zygmunt Solorz, właściciel Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin, zamknął wysłużoną elektrownię Adamów (węgiel brunatny) i w ubiegłym roku ogłosił plany budowy ogromnej instalacji fotowoltaicznej o przewidywanej mocy około 70 MW. Elektrownia miałaby powstać na zrekultywowanych terenach uprzednio eksploatowanych górniczo, na obszarze około 110 hektarów, na terenie gminy Brudzew. Koszt całego projektu wraz z budową infrastruktury do wyprowadzenia mocy szacuje się na 200 mln zł. ZE PAK zamierza skorzystać z unijnego programu transformacji terenów pogórniczych. Spółka podpisała z zarządem województwa list intencyjny, w planach ma też m.in. magazyny energii.

Sygnatariuszami listu w spawie sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej jest są też gminy Kleczew, Brudzew, Władysławów i Przykona. To w tej ostatniej gminie ma powstać największy kompleks fotowoltaiczny w Polsce, który zapowiedziała spółka z grupy Neoinvestments. W planach jest 200 MW, a docelowo - 600 MW. Na razie inwestycje są na wczesnym etapie, złożono wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej.

Szybciej może powstać na terenie tej gminy elektrownia słoneczna Energi. Energa jest w trakcie budowania farmy wiatrowej Przykona, a w przygotowaniu są dwie farmy fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Mówi się tu o mocy słonecznej z ok. 20 MW.

Możliwości inwestowania w przyszłościową branże szukają kopalnie, które dysponują ogromnymi pogórniczymi terenami.

Na jakich jeszcze terenach powstaną elektrownie słoneczne? Kto na tym najwięcej zarobi? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl