Ministerstwo wyjaśniło, że na koniec ub.r. w Polsce funkcjonowało 54 tys. 214 mikroinstalacji (wzrost o 235 proc. względem końca 2016 r.) o łącznej mocy 343 MW (wzrost o 235 proc. wobec końca 2016 r.).

"Obecnie – po trzech kwartałach 2019 r. - funkcjonuje 106 117 mikroinstalacji (wzrost o 96 proc. względem końca 2018 r.) o łącznej mocy 685 MW (wzrost o 100 proc. względem końca 2018 r.). Oznacza to, że skala wzrostu mikroinstalacji pozwala przewidywać, że na koniec 2019 r. moc zainstalowana tych instalacji może wynieść ponad 800 MW" - wskazano.

ME podkreśliło, że do wzrostu liczby mikroinstalacji w Polsce znacząco przyczynił się program "Mój Prąd", dzięki któremu można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Budżet programu to 1 mld zł. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów instalacji i wynosi do 5 tys. zł. Dofinansowywane są instalacje o mocy od 2 do 10 kW.

Do 17 października minister energii Krzysztof Tchórzewski zaakceptował niemal 3 tys. wniosków o dofinansowanie o wartości ponad 14,3 mln zł.

"Z dnia na dzień wzrasta zainteresowanie Programem. Prosta procedura wsparcia finansowego i dostępność dla każdego gospodarstwa domowego zachęca do skorzystania z takiego rozwiązania. Cieszę się, że ten mój program trafił w oczekiwania społeczne" – wskazał cytowany w komunikacie Tchórzewski.

