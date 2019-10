Creepy Jar: Sprzedaż 'Green Hell' sięgnęła ok. 300 tys. sztuk



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Green Hell" studia Creepy Jar osiągnęła poziom ok. 300 tys. sztuk, podała spółka. Na przełomie roku pojawi się tryb co-op oraz wersja na Nintendo Switch.

"Wydaje nam się, że rynek nie do końca wierzył, że uda nam się sprzedać 300 000 kopii 'Green Hell' przed końcem roku, przed pierwszą promocją i wreszcie przed trybem co-op. Osiągnięty wynik na koniec października pokazuje, że gra ma wciąż olbrzymi potencjał, tak naprawdę trudny precyzyjnie do oszacowania. Sama wishlista liczy już 570 000 i wydaje nam się, że będzie stopniowo realizowana wraz z kolejnymi promocjami i wprowadzeniem trybu co-op" - powiedział prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Pełna wersja "Green Hell", symulatora przetrwania w dżungli amazońskiej, trafiła do sprzedaży 5 września, przypomniano.

"'Green Hell' to typowy longseller z kilkuletnim cyklem życia i płaską, regularną sprzedażą. Do końca października podejmiemy decyzję, czy wersja co-op trafi na rynek przed świętami, czy na początku roku" - dodał Kwiatek.

Kolejny krok to "Green Hell" w wersji na konsole. Creepy Jar wypuści grę na wszystkie 3 najpopularniejsze platformy, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.

"Trwają rozmowy z potencjalnymi wydawcami" - podsumował prezes.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)