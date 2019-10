GUS: ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w październiku wzrósł do 101 pkt.

Źródło: PAP

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w październiku 2019 r. wzrósł w Polsce do 101,0 pkt. ze 100,2 pkt. we wrześniu - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.