"Na podstawie zawartej umowy, bank udzieli spółce kredytu m.in. na refinansowanie nakładów na budowę 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 8 MW zlokalizowanych w województwie lubuskim w gminie Sulechów, w wysokości do 15,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Planowany termin oddania do użytkowania tego projektu oraz wykorzystania środków z kredytu to styczeń 2020 r.

"Dodatkowo, umowa przewiduje udzielenie finansowania na budowę kolejnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW i obsługę podatku VAT w kwocie nie większej niż 29 mln zł pod warunkiem m.in. wygrania aukcji dla odnawialnych źródeł energii oraz podjęcia decyzji inwestycyjnej" - czytamy dalej.

Umowa przewiduje maksymalny okres spłaty kredytu do czerwca 2034 r. w odniesieniu do pierwszego projektu oraz do czerwca 2035 r. w odniesieniu do drugiego projektu 2. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku, podano także.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

