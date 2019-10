Infoscan ma list intencyjny z bułgarskim dystrybutorem Inter Business '91



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Infoscan podpisał list intencyjny z firmą Inter Business '91 Ltd. - bułgarskim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych. Po zakończeniu negocjacji ma zostać podpisana umowa dystrybucyjna, na podstawie której rozwiązanie Infoscanu trafi na rynek bułgarski. Docelowo współpraca ma obejmować sprzedaż urządzenia oraz licencji na oprogramowanie do badania podmiotom medycznym działającym na terenie Bułgarii, podał Infoscan.

"Podpisanie listu intencyjnego z bułgarskim dystrybutorem to kolejny etap realizacji naszych planów komercjalizacji Rejestratora MED oraz systemu telemedycznego Osascan. W najbliższym czasie zamierzamy kontynuować rozmowy z dystrybutorem oraz ustalić warunki sprzedaży naszego rozwiązania w Bułgarii. W tym celu planujemy udać się do Sofii, aby porozmawiać z przedstawicielami dystrybutora na miejscu" - powiedział prezes Infoscanu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

"Inter Business '91 to firma, która współpracuje już z kilkoma polskimi firmami telemedycznymi oraz z sukcesem sprzedaje polskie rozwiązania na rynku bułgarskim. Bardzo cieszy nas to, że rozwiązanie Infoscanu również może trafić na ten rynek" - dodał.

Inter Business '91 Ltd. to firma medyczna z siedzibą w Sofii. Przedmiotem jej działalności jest m.in. świadczenie usług w zakresie dystrybucji sprzętu medycznego oraz diagnostycznego na terenie Bułgarii. W ostatnim roku spółka podpisała listy intencyjne m.in. z dystrybutorami z Francji, Iranu oraz Hiszpanii. Negocjacje ze wspomnianymi podmiotami zakończyły się nawiązaniem współpracy, podano w materiale.

"Od momentu pojawienia się w spółce nowego zarządu naszym priorytetem jest jak najszybsza komercjalizacja rozwiązania Infoscanu. Do tej pory niemal wszystkie podpisane przez nas listy intencyjne skutkowały podpisaniem umowy oraz nawiązaniem współpracy z partnerem. Dzięki temu trafiliśmy z naszym rozwiązaniem do Francji, Hiszpanii oraz Iranu. Prowadzimy kolejne rozmowy z potencjalnymi partnerami m.in. z krajów skandynawskich oraz z Ukrainy. Ponadto analizujemy z Giromed Institute możliwości wejścia na rynek meksykański. Ekspansja zagraniczna Infoscanu trwa, a my nie zamierzamy zwalniać tempa" - zadeklarował wiceprezes Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

