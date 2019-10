PGE rozpoczęło negocjacje z rsted nt. sprzedaży 50% w 2 farmach wiatrowych



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Ørsted na temat sprzedaży 50% udziałów w spółce Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 i Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 o łącznej mocy 2,5 GW oraz określenia warunków współpracy przy ich realizacji, podała PGE.

"Przedmiotem rozmów będzie sprzedaż 50% udziałów w spółkach Elektrownia Wiatrowa Baltica-3, realizującej projekt o planowanej mocy ok. 1 GW w perspektywie 2026 roku, oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-2, realizującej projekt o planowanej mocy ok. 1,5 GW w perspektywie 2030 roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)