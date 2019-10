Arctic Paper uzyskał przedłużenie kredytów o wartości 19,8 mln euro i 20 mln zł



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Arctic Paper uzyskał od kredytodawców - BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) - przedłużenie dostępność kredytu odnawialnego do dnia 31 października 2020 roku, podała spółka.

"Kredyt odnawialny został udzielony spółce na łączną wartość 19 800 000 euro i 20 000 000 zł i udostępniony przede wszystkim w celach refinansowania wewnątrzgrupowych zobowiązań spółki lub finansowania wewnątrzgrupowych pożyczek" - czytamy w komunikacie.

Pozostałe postanowienia umowy kredytowej, w tym oprocentowanie, zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytowej, nie uległy zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów, podano także.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)