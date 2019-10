Trakcja chce stopniowo zwiększać portfel zamówień, rozwijać się w Niemczech



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI po zakończeniu restrukturyzacji finansowej chce kontynuować rozwój w dotychczasowych obszarach działalności z naciskiem na rynek kolejowy i stopniowo powiększać portfel zamówień, poinformował prezes Marcin Lewandowski. Spółka chce też kontynuować działalność za granicą, w szczególności zwiększyć obecność w Niemczech.

"Podwyższenie kapitału, jak i inne środki [z restrukturyzacji] przeznaczymy na utrzymanie i rozwój działalności operacyjnej. Chcemy być liderem w budownictwie kolejowym, postaramy się też utrzymać i stopniowo rozwijać potencjał drogowy. Dalej będziemy rozwijać też sektor energetyczny" - powiedział Lewandowski, podczas konferencji prasowej.

"Jesteśmy aktywni na Ukrainie i na Litwie, planujemy większą aktywność na rynku niemieckim" - dodał prezes.



Prezes poinformował, że większa aktywność Trakcji w Niemczech może być widoczna w ciągu roku. Przedmiotem zainteresowania spółki w tym kraju są nie tyle konkretne rynki - kolejowy czy drogowy, co raczej wyspecjalizowane roboty w poszczególnych branżach, wyjaśnił.

Prezes przypomniał, że wartość portfela zamówień grupy (bez konsorcjantów) wynosiła ponad 2,3 mld zł na koniec I półrocza br. Ponadto od tego czasu spółka podpisała kontrakty za blisko 1,1 mld zł.

"Będziemy chcieli stopniowo powiększać portfel. Ale przede wszystkim będziemy się starać, aby był zdrowy i generował marże" - zapowiedział Lewandowski.

Wcześniej podczas konferencji przedstawiciele zarządu informowali, że restrukturyzacja finansowa spółki zakończyła się sukcesem i pozwoliła na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w różnych instrumentach. Obecnie spółka pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) o wartości 20 mln zł. W kwocie 1,2 mld zł finansowania mieści się 120 mln zł utrzymanych kredytów obrotowych, 163 mln zł nowych pożyczek i kredytów, blisko 60 mln zł z podniesienia kapitału i 850 mln zł gwarancji.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)