Rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dodała, że wykonawcą dokumentacji jest firma Arkas-Projekt z Olsztyna, a wartość zadania to ok. 299 tys. zł.

W ramach odcinka III na długości ok. 2,7 km rozbudowana zostanie DK 48. Ponadto powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 oraz drogi krajowej nr 48 na przejściu przez Kozienice podzielona została na trzy odcinki. W ramach I etapu prac rozbudowywana jest ul. Radomska od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Głowaczowską. Droga będzie miała jedną jezdnię po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ponadto powstaną chodniki i ścieżki rowerowe. Wartość zadania to ok. 17,5 mln zł. Prace mają zakończyć się w listopadzie br.

Z kolei jeszcze w październiku ma być podpisana umowa dotycząca II odcinka, czyli zaprojektowania i rozbudowy DK 79 w Kozienicach na długości 1,6 km. Ma tam powstać wiadukt drogowy nad koleją, chodniki i ścieżki rowerowe. Zakończenie prac na tym odcinku jest przewidywane jest na listopad 2021 r. (PAP)

autor: Ilona Pecka