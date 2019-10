Robyg rozważa emisję obligacji wart. do 100 mln zł do końca roku



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Robyg rozważa wyemitowanie niezabezpieczonych obligacji do kwoty 100 mln zł w terminie do 31 grudnia 2019 roku, podała spółka.

"Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 5 lat od dnia emisji" - czytamy w komunikacie.

Oferującym w ramach programu emisji obligacji będzie mBank.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali w 2018 r.

(ISBnews)