Źródło: ISBnews

Liczona w złotych sprzedaż w sieci Biedronka wzrosła ogółem o 10,9 proc. rok do roku w III kwartale br., zaś w euro odnotowała wzrost o 10,5 proc. rok do roku do 3 172 mln euro, podał właściciel sieci Jeronimo Martins. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (like-for-like, LFL) liczona w złotych wzrosła w tym okresie o 7,8 proc. rok do roku.