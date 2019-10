Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. stawki zwrotu akcyzy za olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej w 2020 r. został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 od ogłoszenia.

Zgodnie z przepisami ustawy z 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej, zwrot akcyzy następuje za okres sześciomiesięczny, na podstawie wniosków składanych przez rolników u wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta. Kwota zwrotu jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rolnych będącej w posiadaniu bądź współposiadaniu producenta rolnego oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok składania wniosku.

Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości zakupionego oleju na podstawie faktury VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju.

Projektodawca przewiduje na podstawie danych za lata 2006-2018, że powierzchnia użytków rolnych, co do których będą czynione starania o zwrot, nie przekroczy 95 proc. powierzchni użytków rolnych, objętych systemem jednolitych płatności obszarów oraz ok. 4,3 mln DJP bydła na podstawie danych GUS.

Realizacja zwrotu podatku zgodnie z projektem rozporządzeniem spowoduje wypłatę 1 mld 180 mln. zł, co znajduje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2020 r.

