WIG20 nie zanotował większych zmian i wyniósł 2.208,36 pkt., WIG zwyżkował o 0,1 proc. do 58.012,97 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,7 proc. do 3.690,27 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,3 proc. do 11.377,87 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 845 mln zł, z czego 766 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W trakcie sesji WIG20 początkowo poruszał się powyżej kreski, jednak po godzinie znalazł się pod nią i w kilkunastopunktowym przedziale wahań pozostawał tam do końca notowań. Sesję zakończył na poziomie środowego zamknięcia.

O godz. 17.20 niemiecki DAX rósł o 0,56 proc., Dow Jones tracił 0,2 proc. a S&P 500 zwyżkował o 0,1 proc.

W indeksie największych spółek najmocniej spadły kursy Alior Banku - o 5 proc. oraz PKN Orlen - o 3,8 proc.

Alior trafił na pierwszą stronę czwartkowego Pulsu Biznesu w kontekście kontroli KNF i udzielonych przez bank kredytów.

Orlen przed sesją podał, że zysk netto j.d. w III kw. 2019 r. wyniósł 1,27 mld zł wobec 1,54 mld zł konsensusu.

W WIG20 najmocniej w górę poszły notowania banku Pekao SA - o 3,7 proc.

Pekao Leasing, spółka z grupy Banku Pekao, podpisała z Bankiem Rozwoju Rady Europy umowę kredytową o wartości 100 mln euro. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Ze spółek szerokiego rynku wzrostem o 40 proc., przy obrotach blisko 2 mln zł, wyróżnił się Braster, który w trakcie sesji poinformował o wynikach przeprowadzonych badań skuteczności metody diagnostyki raka piersi.

Wzrostami wyróżniły również się notowania: Kruszwicy - o 6,6 proc. oraz PKP Cargo - o 4,1 proc.

Rada Nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy na dostawę wagonów z konsorcjum firm Wagony Świdnica oraz Astra Rail Industries. Umowa, której wartość nie przekroczy 126 mln zł brutto, obejmuje dostawę 220 sztuk nowo wyprodukowanych sześcioosiowych wagonów platform przeznaczonych do przewozu kontenerów.

Spadkami zaś wyróżnił się Polnord - kurs poszedł w dół o 10 proc.

Polnord poinformował, że NWZ zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 75 mln akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru.