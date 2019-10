Wawel miał 18,31 mln zł zysku netto, 29,83 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.



Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Wawel odnotował 18,31 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 19,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,43 mln zł wobec 22,97 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 29,83 mln zł wobec 30,25 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 135,79 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 132,32 mln zł rok wcześniej.

"W trzecim kwartale 2019 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 22,9 mln zł, co oznacza spadek o 1 mln zł, tj. o 4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na osiągnięty przez spółkę wynik brutto w trzecim kwartale 2019 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: wzrost przychodów ze sprzedaży o 3,5 mln zł, wzrost wartości zysku brutto ze sprzedaży o 2 mln zł, wzrost wartości kosztów ze sprzedaży o 2,5 mln zł" - czytamy w raporcie.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 37,08 mln zł zysku netto w porównaniu z 49,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 375,81 mln zł w porównaniu z 385,22 mln zł rok wcześniej.

Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

