W czwartek bank podał w komunikacie, że podjął decyzję o stosowaniu zasad wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego kredytów konsumenckich. "W konsekwencji Bank pomniejszył wynik odsetkowy III kwartału 2019 r. o łączną kwotę 102 mln zł (w tym o kwotę 57 mln zł z tytułu rezerwy na zwroty dotyczące spłat sprzed 11 września 2019 r.), a zysk netto o kwotę 83 mln zł" - napisano. Dodano, że szacowany wpływ na wynik odsetkowy w IV kwartale 2019 r. wyniesie około 79 mln zł.

Alior Bank spodziewa się, że wyrok TSUE dotyczący kredytów konsumpcyjnych będzie miał z czasem coraz mniejszy wpływ na wyniki banku, a w nowej strategii na lata 2020-2022 bank będzie chciał w całości odrobić ubytek przychodów związany z tym wyrokiem - poinformował Tomasz Biłous, wiceprezes banku odpowiedzialny za finanse.

"Na ten moment szacunki co do wpływu wyroku TSUE na wyniki są adekwatne do naszej aktualnej wiedzy. Ten efekt będzie się z czasem zmniejszał, także dzięki zmianom w ofercie pożyczki gotówkowej, które wprowadzamy oraz poprawie kosztu finansowania. W horyzoncie nowej strategii, którą planujemy na lata 2020-2022 wprowadzimy rozwiązania, które umożliwią odrobienie w całości ubytku przychodów spowodowanego powyższym wyrokiem" - powiedział cytowany w komunikacie Biłous.

W połowie września TSUE uznał, że przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego bank musi oddać wszystkie jego koszty proporcjonalnie obniżone. Kredytodawcy muszą rozliczyć się m.in. z: prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia.

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.

