Pierwszy kwartał przyszłego roku będzie szczytowym okresem inflacji w Polsce. Jednak nie powinno to doprowadzić do podwyższenia stóp procentowych przez RPP w pierwszym półroczu.

- W najbliższych miesiącach będą rosły ceny żywności, nawet o 8 proc. rok do roku – mówi w rozmowie z MarketNews24 Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej. – Będzie to spowodowane przede wszystkim wyższymi cenami owoców, warzyw i mięsa wieprzowego, co spowoduje presję na wzrost cen innego mięsa, także drobiu.

Inflacja uderzy na początku przyszłego roku. Szykujmy się na rosnące ceny żywności

Według prognoz Coface na początku roku inflacja wzrośnie do 3,4-3,5 proc., ale w kolejnych miesiącach będzie spadać.

- Pierwszy kwartał to będzie szczytowy punkt inflacji, jednak nie dojdzie do podwyższenia stóp procentowych– ocenia Sielewicz. – Natomiast obniżenie stóp przez RPP może się zdarzyć w drugim półroczu, gdyby w Polsce doszło do głębszego spowolnienia gospodarczego.

>>> Czytaj też: Ceny najmu szybują w górę. W Warszawie są już na takim poziomie, co w Berlinie