Jak mówił minister finansów oraz inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, dokumentacja dla domu jednorodzinnego liczy przynajmniej 100 stron, a trzeba ją do właściwego urzędu złożyć w czterech egzemplarzach. "Przeciętnie urzędy dostają w ciągu pół roku prawie 50 tys. takich aplikacji, a to oznacza, że muszą przejrzeć około 18 mln stron. Jest to potężna praca i chcemy to uprościć" - zapowiadał Kwieciński.

Zgodnie z projektem noweli do wniosku trzeba będzie dołączyć tylko część projektu budowlanego. Zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy: z 4 do 3.

Po zmianach projekt budowlany będzie składał się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Nowela ustawy wprowadzi także m.in. zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. W noweli pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw przedłużających podłączenie, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada także wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był użytkowany.

Ważna zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków dotyczy starych - co najmniej 20- letnich - samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W projekcie noweli zajęto się także kwestiami bezpieczeństwa. W przypadku zmiany mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Pojawią się zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych.

Zgodnie z propozycją, zniknie m.in. konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych małych automatów.

Zmiany w prawie budowlanym w piątek zostały ponownie przyjęte przez SKRM (poprzednio nastąpiło to pod koniec lipca tego roku). Ponowne przyjęcie przez SKRM było konieczne, ponieważ komisja prawnicza wprowadziła do projektu noweli korekty.

Teraz projekt noweli prawa budowlanego trafi na posiedzenie rządu. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy znajdzie się w porządku najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

