Chiny wyrzuciły do oceanu najwięcej odpadów od co najmniej dekady

Źródło: PAP

Chiny wyrzuciły w 2018 roku do otaczających je mórz łącznie 200,7 mln metrów sześciennych odpadów, czyli o 27 proc. więcej niż w roku poprzednim i najwięcej co najmniej od dekady – poinformowało we wtorek chińskie ministerstwo środowiska.