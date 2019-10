Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Po wynikach III kw. br. Orange Polska podtrzymuje prognozę, według której wartość EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w całym 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł, podał operator.



"Grupa prognozuje, że wartość wskaźnika EBITDAaL (EBITDA z uwzględnieniem kosztów leasingu) będzie w 2019 roku wyższa niż 2,8 mld zł (wartość oszacowana przez grupę dla 2018 roku). Zarząd Orange Polska potwierdza powyższą prognozę na podstawie analizy wyników finansowych osiągniętych za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku" - czytamy w komentarzu do wyników.



W III kw. 2019 r. EBITDAaL wyniosła 946 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyła się o 22,4%. W I-III kw. EBITDAaL wyniosła 2 299 mln zł i była wyższa o 8,3% w skali roku.



"Nasze wyniki finansowe w 3 kw. 2019 roku były bardzo dobre, wspierając nasze ambicje w zakresie wzrostu. Zwiększyła się dynamika wzrostu przychodów, do czego przyczyniła się konsolidacja – po raz pierwszy – wyników spółki BlueSoft. Zgodnie z obietnicą, przyspieszyliśmy optymalizację kosztów pośrednich. Te oszczędności, w połączeniu z solidną marżą bezpośrednią, przyczyniły się do znacznego wzrostu EBITDAaL, nawet z wyłączeniem rekordowych zysków ze sprzedaży aktywów. Potwierdzamy cel wzrostu przychodów oraz EBITDAaL w 2019 roku oraz poziom oczekiwanych nakładów inwestycyjnych." - dodał członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński, cytowany w komentarzu.



Spółka podała, że nakłady inwestycyjne wyniosły 421 mln zł (spadek o 10% rok-do-roku) odzwierciedlają różny rozkład inwestycji w ciągu roku



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)