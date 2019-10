WIG20 zyskał 0,7 proc. do 2.227,93 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 58.374,29 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,04 proc. do 3.699,44 pkt., a sWIG80, jako jedyny, spadł o 0,5 proc. do 11.327,97 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 805 mln zł, z czego 724 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął wtorkową sesję poniżej poniedziałkowego zamknięcia, a następnie przed godz. 10 zainicjował zwyżkę, dzięki czemu zyskał ok. 20 pkt., po czym do końca notowań znajdował się w trendzie horyzontalnym.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowała dobra koniunktura dla posiadaczy akcji – najsilniej zwyżkował węgierski BUX (+1,3 proc.), a pozostałe indeksy zakończył dzień także nad kreską.

DAX wzrósł 0,04 proc., a S&P500 zwyżkował 0,07 proc. - o godz. 17.10.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Orange – o 7,0 proc., Lotos – o 3,3 proc. i KGHM – o 2,1 proc.

W poniedziałek po sesji Orange poinformował, że wynik EBITDAaL w III kw. wyniósł 946 mln zł wobec 923,3 mln zł konsensusu. Wyniki Orange Polska okazały się wyższe od oczekiwań analityków, m.in. dzięki wzrostowi przychodów z usług teleinformatycznych. Eksperci pozytywnie oceniają również wyniki grupy oczyszczone o wysoki zysk ze sprzedaży nieruchomości.

W trakcie sesji agencja Bloomberg podała, że analityk VTB Capital Ivan Kim podniósł rekomendację dla Orange Polska do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową akcji wyznaczył na 7,4 zł.

Prezes zarządu Orange Jean-Francois Fallacher powiedział we wtorek, że spółka planuje po 2020 roku zmniejszyć skalę inwestycji w sieć światłowodów, m.in. ze względu na to, że "w pewnym momencie" grupa będzie chciała powrócić do wypłaty dywidend.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Alior Bank – o 3,0 proc., Tauron – o 2,4 proc. i mBank – o 2,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Agrotonu - wzrost o 11,4 proc., ML System – o 9,4 proc. i Vivid Games – o 7,8 proc. Zwyżkował także kurs Budimeksu – o 4,0 proc.

We wtorek rano Budimex podał, że skonsolidowany zysk netto wyniósł w III kw. 65 mln zł wobec 77,2 mln zł konsensusu.

Przed zakończeniem notowań Budimex poinformował, że oferta spółki o wartości ok. 843,7 mln zł na projektowanie i budowę drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa została oceniona najwyżej przez GDDKiA Oddział Białystok.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Boombit Games – spadek o 10,3 proc., Polnordu – o 8,0 proc. i Idea Banku – o 6,0 proc.