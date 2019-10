Zimbabwe wprowadzi ponownie do obiegu własne banknoty i monety

Źródło: PAP

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Zimbabwe wprowadzi ponownie do obiegu pewną ilość własnych banknotów i monet, co ma pomóc w uporządkowaniu systemu pieniężnego po latach hiperinflacji - poinformował we wtorek gubernator banku centralnego John Mangudya.