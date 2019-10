Chile: Na ulicach wciąż trwają antyrządowe protesty

Źródło: PAP

Mimo iż prezydent Chile Sebastian Pinera zrekonstruował rząd, we wtorek na ulicach stolicy kraju Santiago znów pojawiły się antyrządowe demonstrancje. Uczestnicy protestów chcą wywrzeć presję na głowie państwa i zmusić go do ustąpienia.